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Поклонники советской картины «Покровские ворота» 1982 года обнаружили киноляп, который могут заметить только внимательные зрители. В комедии Михаила Казакова присутствует неточность на 18 минуте во второй серии. В этой сцене главный герой Костик пытается очаровать работницу ЗАГСа Маргариту.

На одном из кадров главный герой одет в темный пиджак, оформленный светлым вязанным воротом и манжетами. Под ним на герое надета белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей. А вот на следующем кадре мы видим Костика, идущего со спутницей, в классическом пиджаке, светлой рубашке и галстуке.

Лирическая комедия «Покровские ворота» снята по одноименной пьесе Леонида Зорина. В фильме рассказывается о жителях Москвы в 50-е годы ХХ века. Отмечается, что режиссер фильма, Михаил Козаков, долго не мог определиться с актером, который должен сыграть главного героя. На роль Костика было испробовано 19 актеров, но ни один не устроил режиссера. По рекомендации супруги постановщика на пробы был приглашен молодой актер Олег Меньшиков. Именно он и воплотил на экране роль аспиранта Константина Ромина (Костика).

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