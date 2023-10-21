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В Екатеринбурге женщина и мужчина неадекватно себя вели в отношении таксиста. По словам водителя такси, оба пассажира сели в автомобиль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он попросил их покинуть автомобиль, так как они вели себя очень грубо и неадекватно, но пассажиры отказывались выходить из салона авто.

Таксист начал их снимать на камеру, и только тогда они вышли из машины. Однако женщина начала скандалить и угрожать водителю авто. Он подчеркнул, что отменил заказ, так как не захотел вести людей в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина кричала на водителя такси с использованием нецензурных выражений и требованиями вернуть ее деньги. Также она обзывала таксиста матерными оскорблениями.

По словам таксиста, он действительно отменил заказ, а значит, деньги вернутся на карту клиента. Он подчеркнул, что не стал везти пассажиров, ведущих себя грубо и неадекватно. «Даже если что-то не так было с моей стороны, адекватный человек написал бы в поддержку, а не стал бы вести себя так некультурно. Очень неприятно», – посетовал таксист.

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