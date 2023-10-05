Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге студента-иностранца, который 25 сентября приставал на улице к 16-летней школьнице, возвращавшейся домой с занятий. Парень подбежал к ней сзади и схватил за попу. При этом девушка не растерялась и успела заснять убегающего извращенца на видео.

«Шла по Вилонова из школы, подбежал мужчина и схватил меня за попу, сказав при этом: «У тебя слишком короткая юбка». Просто облапал и убежал», – заявила пострадавшая девушка.

Сотрудники полиции смогли разыскать и задержать хулигана. Им оказался 21-летний студент-иностранец, приехавший в Екатеринбург из Йемена, чтобы получить профессию стоматолога. Парень по имени Рами уже полтора года учится в местном мединституте.

Задержанный раскаивается в содеянном и очень сильно извиняется перед девушкой. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к похожим инцидентам. Иностранцу грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.