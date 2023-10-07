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Церемония прощания с 34-летним штурманом, угнанного на территорию Украины военного вертолета Ми-8, Хушбахтом Турсуновым прошла в Екатеринбурге. Его месте с бортмехаником Никитой Кирьяновым убили украинские военнослужащие за отказ сдаваться в плен после предательства летчика Кузьминова.

На церемонии прощания с штурманом присутствовали родственники и сослуживцы погибшего военнослужащего, в том числе вдова Хушбахта и его маленький сын. Рота почетного караула выполнила процедуру сложения государственного флага штурману-герою, чтобы церемония похорон прошла с соблюдением всех воинских почестей.

Указом президента Российской Федерации молодого штурмана посмертно наградили орденом Мужества. После церемонии прощания с героем, его тело будет отправлено в Таджикистан, где его похоронят по местным традициям. Поскольку там проживает большая часть его родственников, включая тяжелобольного отца и сестру. Родная мать погибшего бойца скончалась два года назад.

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