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В Екатеринбурге в общежитии педагогического вуза было обнаружено мертвое тело иностранной студентки. 22-летняя Акбиби приехала на Урал из Туркменистана для обучения на факультете химии и биологии педагогического института. Девушку начали искать после того, как ее подруги по вузу забили тревогу из-за отсутствия девушки на занятиях.

По информации издания E1.RU, молодая девушка могла наложить на себя руки. «Она закрылась в комнате, до нее не могли достучаться. Это произошло в общежитии № 3. Туда вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в комнату, и ее обнаружили», – заявил источник издания.

Представитель туркменской диаспоры в Екатеринбурге Алишер Маткурбатов сообщил, что девушка в Екатеринбурге жила одна. В настоящий момент ничего не известно, были ли у студентки серьезные проблемы в личной жизни или с учебой, которые могли бы негативно повлиять на психоэмоциональное состояние молодой девушки.

Сейчас представители диаспоры занимаются вопросами, связанными с организацией доставки тела девушки к родным в Туркменистан.

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