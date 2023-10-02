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Телеканал «Россия-1» показал сюжет, посвященный угнавшему вертолет Ми-8 летчику Максиму Кузьминову. Корреспондент брал интервью у людей в военной форме без опознавательных знаков, которые не раскрывали своих лиц, но представились спецназовцами ГРУ (Главное разведывательное управление, упразднено с 2010 года).

Военнослужащие рассказали, что получили приказ на физическое устранение Кузьминова и готовы его выполнить в любой момент.

«Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные. До суда не вернется, я думаю, не доживет», — заявил в интервью один из спецназовцев.

Напомним, Кузьминов в августе угнал вертолет Ми-8 на Украину. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, с ним были также штурман и техник, которых украинским спецслужбам пришлось ликвидировать. О планах пилота они ничего не знали.

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