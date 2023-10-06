Владелец этносела Брезна (Черногории) Мичо Благоевич решил провести чемпионат по лени среди иностранцев, чтобы развеять стереотип о лени черногорцев. Он решил доказать, что среди жителей других стран также есть много бездельников. О проведении чемпионата сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно правилам чемпионата по лени, участники должны разместиться в одном помещении в Брезне. Каждый из них должен постоянно лежать в постели, допускаются только три перерыва в сутки для похода в туалет, не превышающие 15 минут. Участникам можно читать книги, пользоваться гаджетами, к ним могут приходить друзья, однако им категорически запрещено вставать.

В нынешнем чемпионате приняли участие россияне, сербы, хорваты, боснийцы, украинцы и конечно же, черногорцы. Отмечается, что между гражданами РФ и Украины не возникло никаких противоречий.

Чемпионат стартовал 18 августа и продлился 50 дней. В финал все же вышли жители Черногории – Лидия Маркович и Филипп Кнежевич. Победителем чемпионата по лени стала Лидия. Ей достался главный приз – 1000 евро (около 105 тысяч рублей).