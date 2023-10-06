Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владелец этносела Брезна (Черногории) Мичо Благоевич решил провести чемпионат по лени среди иностранцев, чтобы развеять стереотип о лени черногорцев. Он решил доказать, что среди жителей других стран также есть много бездельников. О проведении чемпионата сообщило информационное агентство Reuters.

Согласно правилам чемпионата по лени, участники должны разместиться в одном помещении в Брезне. Каждый из них должен постоянно лежать в постели, допускаются только три перерыва в сутки для похода в туалет, не превышающие 15 минут. Участникам можно читать книги, пользоваться гаджетами, к ним могут приходить друзья, однако им категорически запрещено вставать.

В нынешнем чемпионате приняли участие россияне, сербы, хорваты, боснийцы, украинцы и конечно же, черногорцы. Отмечается, что между гражданами РФ и Украины не возникло никаких противоречий.

Чемпионат стартовал 18 августа и продлился 50 дней. В финал все же вышли жители Черногории – Лидия Маркович и Филипп Кнежевич. Победителем чемпионата по лени стала Лидия. Ей достался главный приз – 1000 евро (около 105 тысяч рублей).

Вам может понравиться

RV показала видео блиндажа на новой линии обороны ВС РФ перед Токмаком

Российские военные показали журналистам «Русской весны» новую линию обороны в районе населенного пункта Токмак в Запорожской области. В частности, они провели экскурсию по блиндажу, который подготовлен к зимнему сезону. Укрытие

В Орловке на границе с Румынией остановлена работа паромной переправы после удара “Герани”

После удара дронов-камикадзе «Герань» по Ренийскому району Одесской области временно прекратила функционирование паромная переправа, сообщили в Областной военной администрации. Портал «Страна.ua» пишет, что одна из атак проводилась на населенный пункт

Студентка из Волгограда рассказала, как старается разбогатеть, но у нее ничего не выходит

Студентка из Волгограда, работающая журналисткой, рассказала о своих доходах и расходах, а эксперты помогли ей понять, почему у нее не выходит разбогатеть. Арина Рязанова в свои 22 года одновременно получает