Два ученика первого класса в образовательном центре №5 в Челябинске устроили драку, из-за которой пришлось вызывать полицию, рассказал портал 74.ru.

Выяснилось, что одному из учеников не понравилось, как на него посмотрел отец другого. Он набросился на одноклассника, когда классный руководитель вышла из кабинета.

Проходившая мимо учительница услышала странный шум, заглянула в класс и увидела дерущихся школьников. Их разняли, причем одного пришлось везти в больницу, так как у него обнаружился большой фингал под глазом. По словам отца пострадавшего мальчика, ребенок выглядел так, будто на него толпа хулиганов напала. Его забрали в больницу, так как опасались, что из-за разбитого лица возникнут проблемы со зрением.

Полицейские, которых вызвали в школу, выдали родителям пострадавшего направление на проведение экспертизы. Зачинщика драки отправили к директору.