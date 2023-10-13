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12 октября украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Азаровка в Брянской области. Тг-канал Shot сообщил, что ВСУ атаковали ферму компании «Мираторг».

Около полудня в результате трех ударов противника было повреждено кровельное покрытие фермы. Кроме того, из-за обстрела сельскохозяйственного предприятия погибли два быка.

Еще один удар пришелся по расположенному в непосредственной близости от Азаровки населенному пункту Демьяновка. Погибших и пострадавших нет, но одно из частных домовладений получило повреждения.

Брянская область наряду с Курской и Белгородской регулярно попадают под террористические атаки боевиков ВСУ. Кроме того, Киев использует беспилотные аппараты, морские дроны и западные ракеты для ударов по Крымскому полуострову.

Фото – РИА Новости.

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