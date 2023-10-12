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Расследование относительно появления в Сети роликов, с порнографическим содержимым снятых в одной из больниц Белфаста, началось в Северной Ирландии. Об этом в своем материале сообщает портал BelfastLive.

Инициатором расследования выступил фонд здравоохранения и социальной помощи Belfast Trust. По словам представителя фонда, в Сети начали распространяться ролики сексуального характера, снятые предположительно с участием медицинских работников на территории больницы Белфаста.

«Материалы откровенно сексуального характера могли быть сняты в приемной, связанной с онкологическим центром городской больницы. Мы расследуем, были ли вовлечены сотрудники Trust и был ли какой-либо материал откровенного сексуального содержания снят на территории Trust», – отметили представители фонда Belfast Trust.

Руководство фонда уже обратилось с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Северной Ирландии. При этом в случае подтверждения информации о порнографических роликах, снятых на территории больницы, в фонде пообещали принять соответствующие меры.

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