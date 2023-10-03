В Австрии женщину во время утренней пробежки насмерть загрызла собака

Как сообщила во вторник (3 октября) полиция, пишет «Дойче-Прессе Агентур», 60-летняя женщина получила несколько травм в результате инцидента в Наарне (земля Верхняя Австрия). Когда на место прибыла машина экстренной помощи, жертва пса была уже мертва.

Напавшее на женщину животное – американский стаффорд – по приказу районных властей было усыплено. В Верхней Австрии не применяется особых условий содержания этой породы собак – в отличие от многих федеральных земель Германии. Теперь австрийские политики намерены переосмыслить действующие правила в отношении стаффордширских терьеров.

Жертва джоггинга

По данным местной полиции, инцидент со смертельным исходом произошел в понедельник (2 октября) утром на грунтовой дороге в Наарне, небольшом сельском поселке неподалеку от Линца (на фото – вид местности, где случилось нападение). 37-летняя хозяйка собаки выгуливала там своего американского стаффордширского терьера. Когда мимо пробегала 60-летняя женщина, занимавшаяся джоггингом (бег трусцой), пес набросился на нее. Хозяйка стаффорда тщетно пыталась оттащить его от жертвы, при этом она сама получила укус. Ей удалось увести разъяренное животное в дом по соседству и предупредить службы экстренной помощи, сообщила DPA пресс-секретарь полиции.

По данным полиции, изначально допросить хозяйку пса не удалось. Поэтому точный ход инцидента пока не ясен. Однако первоначальное расследование показало, что стаффордширский терьер был на поводке, но без намордника.

Спорная классификация пород собак

В Верхней Австрии требование о наморднике распространяется только на отдельные породы, классифицируемые властями как потенциально опасные, поскольку ранее они угрожали людям или животным. По словам мэра общины Мартина Гайсбергера, американский стаффордширский терьер у хозяйки из Наарна прежде не проявлял агрессии. По словам Гайсбергера, у 37-летней женщины и ее партнера есть несколько взрослых собак и выводок котят.

В трех федеральных землях Австрии требуется отдельное разрешение или наличие лицензии на пса для содержания потенциально опасных пород, включая стаффордов. Верхняя Австрия не входит в этот список: единственно, все владельцы собак там должны пройти курс обучения. Государственный министр Михаэль Линднер, ответственный за защиту животных, объявил во вторник, что закон Верхней Австрии о владении собаками будет пересмотрен.

«Мы не можем просто изменить действующий порядок, мы должны критически изучить закон и его правоприменение вместе с экспертами», – пояснил Линднер.

«Дойче-Прессе Агентур» отмечает, что в Германии американские стаффордширские терьеры полностью запрещены к свободному ввозу в страну. Содержание этих так называемых бойцовых собак допустимо в большинстве немецких федеральных земель при условии получения спецразрешения властей. При этом данную породу собак запрещено содержать в Бранденбурге и Бремене.

С точки зрения науки, классификация пород собак на опасных и неопасных является достаточно спорной. В обзорном исследовании 2019 года Венский университет ветеринарной медицины пришел к выводу, что степень опасности собаки в зависимости от ее породы не может быть ни научно доказана, ни подтверждена надежной статистикой случаев с нападениями.