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Мужчина, работающий в Киеве таксистом, был уволен за разговор на русском языке. Таксист поблагодарил всех неравнодушных к его ситуации, записав видеообращение. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мужчина выразил огромную благодарность всем, кто откликнулся на этот инцидент. «Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально», – отметил таксист. Он также подчеркнул, что не собирается ни от кого прятаться, а спокойно живет в своем доме. В конце обращения он сказал на русском языке: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Напомним, что в украинской столице между водителем такси и пассажирами произошел конфликт из-за языка. Таксист на просьбу клиенток отказался переходить на украинский язык, а недовольных женщин попросил покинуть его авто. По итогу компания по перевозкам отстранила от работы мужчину. Стоит отметить, что на Украине сейчас происходит массовое искоренение русского языка из всех сфер жизни.

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