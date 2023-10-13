Советский и российский композитор и автор песен Владимир Романычев ушел из жизни в 73 года. По имеющимся данным, музыкант умер еще 10 октября. Однако причина смерти и дата похорон деятеля искусств не разглашались.

Владимир Романычев является автором музыкальных композиций для художественных и документальных фильмов. Также он писал музыку для радиоспектаклей. Произведения композитора можно услышать в таких российских кинокартинах и сериалах, как «Репете», «Отражение», «Криминальные игры», «Больше, чем любовь», «Охламон». В течение многих лет Романычев также работал звукорежиссером и композитором на радио.

Владимир Романычев родился 14 апреля 1950 года в городе Аральске Кызылординской области Казахстана. В 1975-м окончил Московскую консерваторию.

Ранее сообщалось, что умер артист кабаре, актер театра и кино Анри Серр на 93-м году жизни. Пожилой артист покинул этот мир 9 октября. В последние дни своей жизни актер проживал в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль.