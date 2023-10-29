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Мэттью Перри стал всемирно известным благодаря своей роли в популярном ситкоме «Друзья». Сериал «Друзья» выпускался в течение 10 сезонов, с 1994 по 2004 год, и сделал актера знаменитым. В нем Мэттью Перри играл роль Чендлера Бинга. Весной 2021 года, звезды сериала снова собрались вместе для специального выпуска «Friends: The Reunion», выпущенного на HBO Max. В этом интервью Мэттью Перри поделился воспоминаниями о своей особой связи с коллегами по сериалу.

«Лучше всего я могу это описать: после того, как шоу закончилось, на вечеринке или каком-либо общественном мероприятии, если один из нас столкнулся с другим, вот и все. Это был конец ночи. Вы просто сидели с этим человеком всю ночь, и все», – поделился Мэттью Перри о своих отношениях с звездами сериала «Друзья».

Сообщается, что Мэттью Перри ушел из жизни в возрасте 54 лет. TMZ сообщает, что его обнаружили мертвым в джакузи дома в Лос-Анджелесе. Информаторы в правоохранительных органах уточнили в СМИ, что первоначально поступила информация об остановке сердца. По их словам, наркотики не были обнаружены на месте происшествия.

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