Внучка известного советского писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова умерла на 97-м году жизни. Пресс-служба Театра имени Вахтангова выразила соболезнования всем родным и близким артистки.

«С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой», — заявили в пресс-службе.

Пешкова родилась в Неаполе, в Италии, где на тот момент жил Максим Горький. Затем семья писателя переехала в Советский Союз. Дарья закончила Театральное училище им. Щукина в 1949 году, после чего поступила на службу в Театр им. Вахтангова.

Она снималась в советских фильмах «Живой труп» и «Анна Каренина», «Виринея», «Пристань», «Поют жаворонки», «Люди как люди». В 2009 году Пешкова сыграла в одном из эпизодов сериала «Безмолвный свидетель-3».