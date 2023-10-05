Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Завершила свой путь на земле народная артистка России, актриса театра и педагог Наталия Королева. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этой трагической утрате сообщила пресс-служба Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

В официальном заявлении говорится: «Внезапно наш коллектив покинула прима театра, народная артистка России Наталия Васильевна Королева».

Актрису в театре отмечали как обладательницу уникального творческого таланта, выдающейся искренности, высокого интеллекта и жизнелюбивого оптимизма.

Согласно информации пресс-службы, Наталия Королева скончалась 3 октября, перед началом своих гастролей. Причины ее ухода из жизни не разглашаются.

Как актриса, Наталия Королева прославилась ролями в таких пьесах, как Василиса («На дне»), Устинья Наумовна («Свои люди — сочтемся!») и другие. В прошлом году ей была присуждена премия «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Вам может понравиться

Киркоров назвал Анну Asti царицей российской эстрады

Российский певец Филипп Киркоров высоко оценил работу исполнительницы Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), которая выпустила новый альбом под названием «Царица». По словам поп-короля российской эстрады, певица действительно заслуживает титула

Французы «отменили» русского актера Анатолия Белого, сбежавшего из России из-за СВО

В Париже были отменены гастроли известного актера театра и кино Анатолия Белого, который планировал выступить в спектакле «Я здесь» в театре Ранелаг 4 октября, как сообщает kp.ru. В афише мероприятия

Режиссер фильма «Неестественный отбор» объяснила его сходство с сериалом «Игра в кальмара»

Через несколько дней на онлайн-платформах должна состояться премьера новой картины Татьяны Ярмак «Неестественный отбор». По словам режиссера, в ее картине действительно есть некое сходство с популярным южнокорейским сериалом «Игра в