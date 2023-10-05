Завершила свой путь на земле народная артистка России, актриса театра и педагог Наталия Королева. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этой трагической утрате сообщила пресс-служба Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

В официальном заявлении говорится: «Внезапно наш коллектив покинула прима театра, народная артистка России Наталия Васильевна Королева».

Актрису в театре отмечали как обладательницу уникального творческого таланта, выдающейся искренности, высокого интеллекта и жизнелюбивого оптимизма.

Согласно информации пресс-службы, Наталия Королева скончалась 3 октября, перед началом своих гастролей. Причины ее ухода из жизни не разглашаются.

Как актриса, Наталия Королева прославилась ролями в таких пьесах, как Василиса («На дне»), Устинья Наумовна («Свои люди — сочтемся!») и другие. В прошлом году ей была присуждена премия «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».