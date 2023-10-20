На 59-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова. Ее супруг Леонид сообщил ТАСС, что в марте супругу госпитализировали с сердечным приступом. Официальную причину смерти он не озвучил.

Резцова выигрывала чемпионат мира в Оберсдорфе в Германии в 1986-87 годах, а затем, в 1988-м взяла олимпийское золото в эстафете. Также она выиграла Олимпиаду-1992, которая проходила в Альбервилле.

Кроме того, в активе спортсменки – три золотых медали чемпионата мира по лыжным гонкам и две победы в Кубке мира по биатлону. Длительное время Резцова оставалась единственной женщиной, выигрывающей чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону.

В сезоне 1999-2000 спортсменка выступила из рук вон плохо и ушла из спорта. По данным тг-канала Mash, после этого она пристрастилась к спиртному.