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Советская и белорусская актриса театра и кино Регина Домбровская умерла на 82-м году жизни. О ее смерти стало известно совсем недавно, хотя артистка скончалась еще в июле 2023 года. Причина и обстоятельства смерти актрисы не разглашались.

Регина Домбровская часто принимала участие в российских проектах. Российскому зрителю она известна своими ролями в сериалах «Каменская», «Мухтар», «Журов», «Восьмидесятые». Кроме того, актриса также озвучивала анимационные проекты. Ее голосом говорит котенок из мультфильма «Котенок Филя и…» 1981 года. Также она озвучила мультфильмы «Динозаврик», «Аленкин цыпленок», «Не шуршать». Кроме игры в театре и съемок в кино, Домбровская работала на радио и была певицей.

Родилась актриса 18 мая 1942 года. Она окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Белорусском театре имени Янки Купалы. На экране актриса дебютировала в 1961 году в фильме «Не плач, Аленка», в котором исполнила главную роль.

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