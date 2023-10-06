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Звукорежиссер Лидия Щербакова, работавшая с Сергеем Говорухиным, умерла в возрасте 77 лет.

В Союзе кинематографистов России сообщили, что Щербакова работала в «Центрнаучфильме». Она создавала собственную фонотеку, которая во всех смыслах является уникальной.

На вручении премии «Ника» за лучший неигровой фильм («речь о проекте «Прокляты и забыты» 1997 года) режиссер и сценарист Сергей Говорухин отметил большой вклад Щербаковой, с которой он работал в тесном сотрудничестве.

«К сожалению, премия “Ника” дается в одной номинации – “Лучший неигровой фильм”. Посему считаю правомерным разделить премию со звукорежиссером Лидией Щербаковой», — заявил Говорухин.

Он сотрудничал со звукорежиссером и в процессе создания фильма «Сочинение на уходящую тему».

Также именно с его подачи Лидия Щербакова была включена в Союз кинематографистов.

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