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83-летний актер Берт Янг, хорошо запомнившийся в образе Поли Пеннино в фильмах «Рокки», умер в Лос-Анджелесе 8 октября. Об этом американскому изданию The New York Times сообщила его дочь.

«Моему дорогому другу Берту Янгу, ты был замечательным человеком и артистом. Я и мир будем сильно скучать по тебе», — написал в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta – экстремистской организации, запрещенной в России) актер Сильвестр Сталлоне, исполнивший роль боксера Рокки.

Также он опубликовал совместное с Янгом фото из фильма.

Всего же актер исполнил более 150 ролей. Он играл в «Клане Сопрано», в «Китайском квартале», в картине «Однажды в Америке» и множестве других. «Рокки» стал его звездным часом, Янга номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана. Сам же фильм получил три статуэтки при том, что был номинирован на десять.

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