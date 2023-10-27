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Популярный польский певец и актер Мика Облонский ушел из жизни в возрасте 85 лет. О его кончине сообщили представители кабаре «Подвал под баранами» в городе Краков, с которым артист был связан около 60 лет. Причины и обстоятельства смерти Облонского не раскрывались.

«Еще одна трагическая утрата. Этот мир покинул выдающийся артист, прекрасный и верный друг Мика Облонский», – говорится в сообщении.

Мика Облонский являлся основателем традиции музыкальных выступлений в кабаре «Подвал под баранами» и каждые выходные продолжал там выступать. Сегодня в заведении играет уже не первое поколение музыкантов, но, по словам представителей кабаре, им поистине будет не хватать великого артиста.

Мика Облонский родился 17 июля 1938 года. Музыкальный дебют исполнителя состоялся в 1964 году в Ополе, где он выступил вместе со своей музыкальной группой и получил первую награду. В 1965 году Мика занял первое место на фестивале со своей композицией Blue Pan.

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