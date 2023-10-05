Режиссер и актриса Янина Лисовская, сыгравшая роль Людки в знаменитой комедии «Любовь и голуби», сообщила о смерти своего отца. Народный артист РСФСР умер 4 октября.

Легендарный российский и советский певец Константин Лисовский побывал с гастролями более, чем в 30 странах мира. До 2015 года он преподавал сольное академическое пение на кафедре оперного пения Российской государственной специализированной академии искусств.

С 1965 по 1997 год Лисовский был солистом в Московской филармонии.

Он исполнял оперные партии и современные композиции, музыку старинных мастеров и народные песни, причем не только русские, а разных стран мира. 22 октября легендарному певцу должен был исполнится 91 год.