Французский актер театра и кино, артист кабаре Анри Серр скончался на 93-м году жизни. Отмечается, что пожилой артист ушел из жизни 9 октября. Причны смерти на данный момент не разглашались. В последние годы Анри Серр проживал в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль.

Родился известный французский актер в 1931 году в коммуне Сет, расположенной на юге Франции. Свою карьеру актер начинал в кабаре. Однако артисту повезло, что он был замечен известным французским кинорежиссером. Популярность актеру принесло знакомство с Франсуа Трюффо, принявшего решение взять его в фильм «Жюль и Джим». После видной роли в данной картине, карьера Серра начала расти. За свою жизнь Анри Серр сыграл в более чем 70-ти кинокартинах.

Отечественному зрителю Анри Серр известен ролью в фантастической кинокомедии «Фантомас против Скотланд-Ярда», «Улица долгого ожидания», «Роман конокрада», «На прицеле у смерти», «Смертельно опасный мистер Фрост», «Затухающий огонек», «Гонконг, прощай».