Каскадер, постановщик трюков в целой серии советских фильмов, актер Николай Ващилин скончался на 77-м году жизни. «Российская газета» уточняет, что умер артист еще летом текущего года, но информация попала в СМИ только сейчас.

Ващилин занимался спортом, неоднократно выигрывал чемпионаты и первенства разного уровня. Он занимался постановкой трюков и исполнял их в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «12 стульев» Леонида Гайдая, «Три толстяка», «Неуловимые мстители», «Они сражались за Родину» и во множестве других.

Также в качестве актера Ващилин сыграл гвардейца кардинала в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и участника банды Абдулы в «Белом солнце пустыни». Также актер снимался в картинах «Стрелы Робин Гуда», «Интервенция», «Проверка на дорогах», «Остров сокровищ» и прочих.