Актер Ричард Молл, известный российскому зрителю по роли Моргана Мэллоуна в мыльной опере «Санта-Барбара», умер в своем доме в Калифорнии на 81-м году жизни. О причинах смерти информация пока отсутствует.

«Российская газета» рассказала, что Молл снимался в кино и сериалах с 70-х годов прошлого столетия. При этом многие проекты с его участием были переведены на русский язык и показаны в РФ. Помимо «Санта-Барабары», это еще и «Горец», где актер исполнил роль Слана, «Сабрина – маленькая ведьма» (сержант Слейтер), «Спасатели Малибу» (Тарппер).

Снимался Молл также в сериалах «Вавилон 5» и «Женаты с детьми». В мультипликационных сериалах о приключениях Бэтмена актер озвучивал Харви Дента.

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