Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актер Ричард Молл, известный российскому зрителю по роли Моргана Мэллоуна в мыльной опере «Санта-Барбара», умер в своем доме в Калифорнии на 81-м году жизни. О причинах смерти информация пока отсутствует.

«Российская газета» рассказала, что Молл снимался в кино и сериалах с 70-х годов прошлого столетия. При этом многие проекты с его участием были переведены на русский язык и показаны в РФ. Помимо «Санта-Барабары», это еще и «Горец», где актер исполнил роль Слана, «Сабрина – маленькая ведьма» (сержант Слейтер), «Спасатели Малибу» (Тарппер).

Снимался Молл также в сериалах «Вавилон 5» и «Женаты с детьми». В мультипликационных сериалах о приключениях Бэтмена актер озвучивал Харви Дента.

Ранее сообщалось о смерти каскадера и актера Станислава Потапова, который поставил все трюки в новом сериале «Бизон. Дело манекенщины» с Сергеем Безруковым.

Вам может понравиться

Вдова модельера Марина Юдашкина опубликовала совместное фото со свекровью

Проживающая в Израиле мать модельера Валентина Юдашкина, которого не стало в мае прошлого года, прилетела в Москву. Совместное фото с Раисой Петровной опубликовала в своем личном блоге вдова покойного дизайнера

Суд отправил под арест обвиняемого в похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо

Тархан Эльдукаев, который обвиняется в нападении на певца Авраама Руссо с целью его похищения и убийства, арестован до 25 декабря по решению Басманного суда Москвы. Инцидент произошел в 2006 году.

«Он один из моих идолов» – Майк Тайсон отказался боксировать с Федором Емельяненко

Американский боксер Майк Тайсон отказался выходить на ринг против российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко. Об этом бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе заявил перед пресс-конференцией, приуроченной к поединку