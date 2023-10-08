В возрасте 36 лет скончался бывший участник группы «Руки вверх» – клавишник Владимир Капырин. Тело музыканта было обнаружено в его московской квартире 5 октября. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

Точная причина смерти будет выяснена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Полицией проводится проверка по факту смерти музыканта. По словам источника, знакомого с ситуацией, Капырин нередко злоупотреблял алкогольными напитками.

Однако Телеграм-канал Shot сообщил иную информацию по поводу смерти музыканта. ТГ привел слова отца Капырина, заявившего, что его сына убили. По словам Дмитрия Капырина, он обнаружил тело сына в его квартире в луже крови. Также на теле сына были многочисленные побои. Дмитрий утверждает, что его сыну угрожали неизвестные люди, с которыми покойный музыкант вступил в конфликт.

Владимир Капырин работал с Сергеем Жуковым на протяжении нескольких лет. Он исполнял клавишные партии композиций группы «Руки Вверх». Также музыкант сотрудничал с Трофимом, квартетом Алексея Кузнецова и группой «Харизма». Прощание с музыкантом состоится 11 октября в Москве.