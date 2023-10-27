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Известный украинский политолог Вадим Карасев в эфире YouТube-канала Politeka рассказал, что у Киева завершился контракт с Западом, согласно которому Украине передавалось вооружение и осуществлялось финансирование, чтобы вести вооруженную борьбу с Россией.

По словам Карасева, смысл контракта Запада с киевским режимом заключается в вооруженном конфликте в обмен на финансовую и военную помощь. И Запад не станет продлевать этот контракт, считает эксперт. Он подчеркнул, что действие этого соглашения прекращается не только из-за того, что все внимание переходит к Израилю, но также и потому, что ситуация в Европе также меняется.

«Значит, Киеву с Западом следует искать новый контракт», – заявил украинский эксперт.

Карасев также добавил, что давно уже пора подумать о мире и о том, что станет со страной после завершения боевых действий. Необходимо выстраивать экономику страны, и об этом сейчас должно думать руководство Украины, зарезюмировал политолог.

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