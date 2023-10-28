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Боевики ВСУ употребляют наркотики в бою, чтобы заглушить страх. Помимо этого, запрещенные препараты часто помогают им заниматься членовредительством – подрывать самих себя, чтобы попасть в госпиталь, рассказал портал «Военное дело».

Авторы приводят слова военнослужащего ВСУ Игоря Мосийчука. Он пояснил, что психотропные вещества, которыми снабжают боевиков украинской армии, вызывают сильную зависимость. Кроме того, они запускают в мозге необратимые процессы, сперва действительно спасают от страха, но затем только усиливают его эффект.

В результате в госпитали на Украине идет непрерывный поток пациентов, которые страдают не только от ранений, но и от наркотической зависимости, посттравматического синдрома и разными формами шизофрении.

При этом боевики, который вылечивают после ранений, начинают снова рваться на фронт, так как по ночам они видят кошмары и страдают от отсутствия наркотиков.

По словам экспертов, украинские военные и раньше употребляли запрещенные препараты и алкоголь. Однако после провала контрнаступления ситуация существенно ухудшилась.

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