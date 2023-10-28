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На Мальте встречаются советники по национальной безопасности из 65 стран. Они в очередной раз обсуждают «формулу мира», выведенную президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters.

Встреча проводится в закрытом формате, прессу на нее не пускают. В ней не участвуют представители России и Китая, который не пригласили. В связи с этим спикер МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что этот саммит не имеет никаких перспектив и практического смысла.

Главной темой стало продолжение военной поддержки Украины западными странами. Киев опасается, что на фоне конфликта Израиля с ХАМАС о нем просто забудут. Именно поэтому военную помощь, а не формулу мира можно считать ключевой целью. Что же касается формулы, ее обсуждение без России совершенно бессмысленно.

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