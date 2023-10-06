В Ярославкой области два школьника брали котят через интернет-объявления, а после жестоко издевались над ними, снимая весь процесс на камеру. По словам зоозащитников, на счету живодеров уже несколько убийств животных. Подробности нашумевшей истории сообщает в своем материале РИА Новости.

Подольскому защитнику животных Игорю Айрапетяну в сентябре скинули видеозапись, на которой подросток заживо перемалывает на ручной мясорубке котенка. При этом снимающему процесс школьнику и непосредственно живодеру процесс доставляет удовольствие. «Ничего более ужасного я в жизни не видел, хотя насмотрелся всякого», – признался волонтер Айрапетян.

Удалось установить, что видео было записано 14-летними школьниками из Ярославля. По словам зоозащитника, парень растет в обеспеченной, благополучной семье. «Я поехал в Ярославль и подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по статье 245 УК России», – отметил волонтер.

При этом бывшая девушка живодера призналась волонтерам, что распространяемое в Сети видео с убийствами котят далеко не первое. По ее словам, школьники находили будущих жертв через объявления в интернете. После публикации видео с жестокой расправой над котятами в Сети, женщина, отдавшая школьникам своего котенка, также обратилась в полицию с заявлением.

«В одном из двух убитых котят я узнала своего и была просто шокирована. Написала повторное заявление и на этот раз приложила диск с записью убийства, а также несколько скриншотов. Вскоре пришел ответ, что файл с видеороликом по каким-то причинам не открывается. С тех пор никто со мной не связывался. Боюсь, что дело вообще замнут. Ведь, по слухам, отец школьника – известный в городе адвокат», – сообщила женщина.

Однако бывшая хозяйка котенка и зоозащитник Айрапетян планируют добиваться самого сурового наказания в отношении школьников, убивших котят. По словам волонтера, сотрудники полиции уже вызывали в участок школьника и его родителей, а ярославская областная прокуратура открыла уголовное дело по статье 245 УК РФ с квалификацией «Жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов и публичной демонстрацией, в том числе в интернете или СМИ».