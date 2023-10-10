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Внук известного российского актера Эммануила Виторгана 23-летний Даниил демобилизовался из армии Израиля всего месяц назад. Поэтому риск его мобилизации в ряды ЦАХАЛ на фоне атак со стороны движения ХАМАС очень высокий.

Руководство Израиля мобилизовало около 300 тысяч резервистов в первые 48 часов вооруженного конфликта. Поэтому вероятность мобилизации Даниила Виторгана в ряды израильской армии довольно высокая. Примечательно, что внук Виторгана в 2020 году успел отслужить в российской армии, но осенью прошлого года он принял решение уехать из России в Израиль.

Поскольку Даниил решил обосноваться в Израиле на ПМЖ, то он отправился в армию, поскольку после прохождения срочной службы можно получить израильское гражданство по ускоренной процедуре. Он демобилизовался из ЦАХАЛ в августе текущего года, а в сентябре уже путешествовал по странам Европы.

Однако в настоящий момент он находится в Тель-Авиве, где активно закупается продовольствием и предметами первой необходимости.

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