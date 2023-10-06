Утром 6 октября ВС РФ атаковали ракетой «Искандер» расположенную в центре Харькова гостиницу «Рейкартц». Она использовалась для временного размещения иностранных наемников, что подтвердила российская разведка.

На появившейся в Сети записи можно увидеть момент прилета ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по отелю. После мощного взрыва в гостинице начался пожар.

В настоящий момент нет подробной информации о численности раненых и погибших иностранных боевиков, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, но она вскоре обязательно появится.

Напомним, в ночь на 6 октября взрывы вновь гремели в Измаильском и Ренийском районах Одесской области. После обстрела украинская сторона была вынуждена приостановить работу паромной переправы в Румынию.