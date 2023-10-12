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В результате удара дрона вооруженных сил Украины под Белгородом в тяжелом состоянии в больницу доставлены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его супруга Олеся, их 4-летняя дочь погибла на месте. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник – 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», – сообщил Киселёв. Также он добавил, что их 4-летняя дочь и родители Олеси погибли на месте от полученных ран.

Известно, что журналист Хайбар Акифи был доставлен в больницу и в настоящий момент находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Минздрав Белгородской области сообщает, что врачи борются за его жизнь. При этом его супруга Олеся после операции все еще находится в реанимационном отделении, однако ее гемодинамика стабильная.

Супруги приехали в Белгородскую область, чтобы навестить пожилых родителей Олеси. При этом супруга журналиста еще не знает о гибели своих родителей и дочери.

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