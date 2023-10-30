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Группа исследователей из Университета Кастилии-Ла Манчи в Испании провела исследование, которое показало, что умеренное употребление вина может быть связано с потенциальным снижением риска развития некоторых видов рака.

Для этого исследования ученые подвергли анализу 73 качественных исследования, взятых из таких баз данных, как Cochrane, Scopus, Web of Science и MEDLINE (PubMed). Для анализа применялись только исследования, которые рассматривали связь между употреблением алкогольного напитка и риском развития рака в различных частях пищеварительной системы (верхний желудочно-кишечный тракт), почек, толстой и прямой кишки, кожи, поджелудочной железы, головного мозга, легких.

Исследования, которые использовали ученые, были опубликованы в период с 1986 по 2021 год и включали в себя данные о 4 346 504 участниках в возрасте от 18 до 103 лет, проживающих в разных регионах. Среди них были Австралия, Западная Европа, Северная и Южная Америка.

Результаты анализа не позволили выявить прямую связь между употреблением вина и риском появления онкологических процессов. Напротив, вино показало тенденцию к снижению риска развития опухолей, особенно в головном мозге, легких, коже и поджелудочной железе.

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