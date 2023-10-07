Новозеландские специалисты создали самую точную из ранее существующих геологическую карту Зеландии – седьмого континента нашей планеты, практически полностью ушедшего под воду. Данный континент находится в юго-западной части Тихого океана. Он затоплен практически на 95%. Ранее он являлся частью Гондваны.

Ученые подчеркнули, что частями Гондваны Кроме Зеландии также являлись Африка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Более 100 миллионов лет назад произошло отделение друг от друга Австралии от Антарктиды. Однако южная часть Зеландии еще была соединена с западной Антарктидой. Их разделение произошло около 85 миллионов лет назад. А 60 миллионов лет назад северная Зеландия отделилась от Австралии.

Сегодня границы Австралийской и Тихоокеанской плит пересекаются с континентом Зеландия, разделяя его на северную и южные части. Ученые смогли составить подробную карту всего континента Зеландия, площадь которого 5 миллионов квадратных метров. Для этого они проводили наземное и морское геологическое картирование.