Специалисты из Университета Нью-Мексико провели исследование, касаемо достижения женщинами оргазма. Отмечается, что женщины, предпочитающие глубокую стимуляцию, достигают вагинального оргазма.

По информации научного издания The Journal of Sexual Medicine, специалисты решили выяснить, насколько влияет размер полового члена на частоту достижения женщиной вагинального оргазма.

В своем исследовании ученые задействовали 323 женщины. Исследование проводилось в формате опроса. Его темой являлась сексуальная активность за последний месяц и предпочтения в сексе.

Анализ проведенного опроса подтвердил предположение ученых, что вероятность достижения вагинального оргазма повышается при вагинальном контакте с партнером, имеющим пенис достаточной длины. Отмечается, что вероятность достижения оргазма значительно вырастает, если пенис мужчины длиннее средних показателей.

Специалисты подчеркивают, что это относится только к вагинальному оргазму. А вот в случае клиторального или иных видов полового контакта достижение оргазма с длиной пениса никак не связано.