Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многочисленные исследования ученых разных стран показали, что чай является не просто вкусным, но и весьма полезным напитком, способным защитить организм от множества различных заболеваний. По словам многих специалистов, чай невероятно полезен для сердечно-сосудистой системы. Причем не имеет значения сорт чая, так как любой из них оказывает благотворное влияние на организм.

Американское издание ETNT опубликовало материал, в котором привело мнение многих специалистов по поводу пользы, которую приносит человеку употребление чая. Например, зеленый чай содержит в своем составе L-теанин, улучшающий когнитивные функции  обеспечивающий прилив энергии.

Травяные чаи, к примеру, из мяты и ромашки, благотворно влияют на пищеварительную систему. Они способны снять такие симптомы, как расстройство желудка, тошноту, вздутие. Кроме того, мятно-ромашковый чай обладает успокоительным эффектом, стимулирующим обмен веществ в организме.

Вам может понравиться

Токсиколог назвал самую опасную для употребления рыбу

Из-за загрязнения окружающей среды в пище накапливаются опасные для человеческого организма вещества. Также с каждым годом все более опасной является и рыба, которую люди привыкли употреблять. В рыбе очень часто

В Китае между Фучжоу и Сямэнь начали курсировать поезда со скорость 350 км/час через море

На берегу Тайваньского пролива в Китае была введена в эксплуатацию новая высокоскоростная железная дорога. Поезда могут перемещаться по новой ветке железной дороги с рекордной скоростью в 350 км/час. Об этом

ВСУ нанесли более 100 ударов по Белгородской области за сутки: 4 человека получили ранения

Военнослужащие украинской армии обстреляли приграничные районы Белгородской области более 100 раз за минувшие сутки. В результате обстрелов ранения получило четверо человек. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает глава региона Вячеслав