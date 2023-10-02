Многочисленные исследования ученых разных стран показали, что чай является не просто вкусным, но и весьма полезным напитком, способным защитить организм от множества различных заболеваний. По словам многих специалистов, чай невероятно полезен для сердечно-сосудистой системы. Причем не имеет значения сорт чая, так как любой из них оказывает благотворное влияние на организм.

Американское издание ETNT опубликовало материал, в котором привело мнение многих специалистов по поводу пользы, которую приносит человеку употребление чая. Например, зеленый чай содержит в своем составе L-теанин, улучшающий когнитивные функции обеспечивающий прилив энергии.

Травяные чаи, к примеру, из мяты и ромашки, благотворно влияют на пищеварительную систему. Они способны снять такие симптомы, как расстройство желудка, тошноту, вздутие. Кроме того, мятно-ромашковый чай обладает успокоительным эффектом, стимулирующим обмен веществ в организме.