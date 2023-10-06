Британские ученые доказали, что предки современных людей попали в Евразию из Африки путем «коридора» рек, что пересекал Синайский полуостров через современную Иорданию. Сейчас данные земли нам известны как высохшая пустыня, однако 80 тысяч лет назад этот регион был полон растительности из-за хорошего увлажнения.

Между учеными часто возникают дискуссии относительно географии маршрутов расселения древних представителей человеческого рода из Африки. С целью подтверждения своей теории ученые из Университета Саутгемптона в ходе своего научного исследования провели полевые раскопки в Иорданской рифтовой долине. В итоге они смогли обнаружить артефакты древних людей – первые ручные орудия труда. Специалисты путем люминесцентного датирования установили возраст древних инструментов, который составил примерно 84 тысячи лет назад.

Профессор Пол Карлинг из Университета Саутгемптона объяснил, что долгое время считалось, что первые люди, появившиеся в Африке между 300 и 200 тысячами лет назад, во время своего расселения использовали южный переход через Красное море от Африканского Рога. Однако новое исследование подтверждает теорию, что на севере был проход, который пересекал единственный существовавший сухопутный путь из Африки в Евразию.