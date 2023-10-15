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Ученые из Китайской академии наук провели исследование, определив основные источники пыли, которая оседает на Тибетском нагорье и ускоряет таяние ледников. Эти результаты были опубликованы в журнале Environmental Science and Pollution Research.

Пыль, которая накапливается на поверхности ледника, уменьшает альбедо (способность поверхности отражать свет) льда, что приводит к более эффективному поглощению солнечного излучения. Это воздействие оказывает значительное воздействие на скорость таяния льдов и, следовательно, на глобальное изменение климата.

Ученые использовали два метода для определения происхождения пыли на леднике Тибетского нагорья и пришли к выводу, что основные источники пыли включают в себя поверхностные почвы самих Тибетских нагорий, а также пустыни Такла-Макан и Тар перед началом сезона дождей. Пустыни Такла-Макан и Тар были выделены как основные источники пыли.

Такла-Макан, вторая по величине песчаная пустыня в мире, находится в Китае, в то время как пустыня Тар расположена на северо-западе Индии.

Исследователи отметили, что центральные и южные ледники Тибетского нагорья подвержены значительному воздействию пустынной пыли из-за особенностей рельефа местности и воздействия западных ветров.

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