Современные исследования в области психологии сновидений, проведенные командой ученых под руководством Антонио Задры и Роберта Стикголда, раскрывают удивительные взаимосвязи между мозговой активностью, сновидениями и реальными визуальными впечатлениями.

Согласно последним открытиям, сны, которые кажутся иногда бессвязными и абсурдными, на самом деле имеют свои корни в повторных активационных паттернах в мозге, обусловленных восприятием разнообразных объектов и событий в реальной жизни.

Исследования, проведенные с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволили экспертам найти удивительное сходство между паттернами активности, возникающими при воспоминании о реальных объектах и во время сна.

Этот феномен можно объяснить способностью мозга повторно активировать схожие паттерны активности, что создает впечатление о реальности происходящего во сне. С использованием метода «мультивоксельного анализа паттернов», исследователи установили, что восприятие определенных объектов или сцен в сновидениях использует те же самые области мозга, которые активируются при реальном визуальном восприятии.

Однако одним из ключевых открытий является то, что мозговая активность, которая напрямую связана с мыслями и эмоциями, также оказывает влияние на формирование содержания сновидений.