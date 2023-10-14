Исследователи из Кембриджского университета провели ряд экспериментов по моделированию путешествия в прошлое. Данная модель, основанная на квантовой запутанности, не имеет аналогов в классической физике. Согласно выводам специалистов, частицы, которые изначально имели взаимодействие, сохранили связь, хоть и были разделены пространством.

Исходя из этого принципа, британские специалисты смогли разработать опыт, по которому две частицы были запутаны, одну из которых взяли для проведения эксперимента. В ходе эксперимента специалистам удавалось манипулировать второй частицей путем изменения прошедшего состояния первой частицы. Вероятность успешного изменения прошлого составила только 25%.

Результаты данного исследования доказывают, что потенциально возможно применять квантовые путешествия во времени. Специалисты отметили, что эта технология не дает физически вернуться в прошлое, но она способна дать надежду на создание лучшего будущего путем исправления ошибок, совершенных вчера.