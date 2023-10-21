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Австралийские ученые решили провести уникальное исследование, в рамках которого видеокамеры были размещены внутри гробов умерших. Это исследование было проведено Australian Facility for Taphonomic Experimental Research.

Основной целью ученых было детальное наблюдение за процессом разложения человеческого тела с целью научного описания этого процесса на всех его этапах. В течение исследования видеокамеры внутри гробов автоматически записывали видеоматериал каждые 30 минут.

В процессе анализа видеозаписей ученые обнаружили неожиданные явления. В частности, при ускоренном воспроизведении видеоматериалов они заметили, что тела усопших начинают двигаться, будто выполняя какие-то движения или даже танцы. Это наблюдение было объяснено тем, что происходящий процесс разложения ведет к мумификации тела и высыханию связок, что придает вид усопшим подобие движения. Своими выводами исследователь Элисон Уилсон поделился с общественностью.

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