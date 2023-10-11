Группа ученых из Швеции и Японии провела масштабное исследование для определения методики расчета возможной продолжительности жизни и выявления причин долгожительства. Результаты их научной работы были опубликованы в издании GeroScience.

Команда международных ученых подробно изучала анализы крови у людей преклонного возраста с целью выявить причины долгожительства. Результаты анализа крови были взяты у 44 тысяч шведов в возрасте от 66 до 99 лет. При этом ученые собирали статистические данные анализов людей, принимающих участие в эксперименте на протяжении 35 лет.

Оказалось, что только 2,7% (1224 человека) от первоначального количества участников смогло дожить до 100 лет. Интересный факт – 85% процентов долгожителей оказались женщинами.

Проанализировав 12 биомаркеров, ученым удалось выяснить, что у долгожителей, начиная с 60-летнего возраста, в анализах преобладали низкие показатели глюкозы, мочевой кислоты и креатинина. При этом низкий уровень общего холестерина и железа свидетельствовал свидетельствует о невысоких шансах дожить до 100 лет.