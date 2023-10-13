В клинике Нуэва-Санто-Томас в Колумбии ушел из жизни 66-летний «Зверь» – жестокий маньяк Луис Альфредо Гаравито, приговоренный к тюремному заключению на срок в 1853 года. Позже срок уменьшили до 40 лет.

Информация о смерти одного из наиболее жестоких маньяков мира уже подтверждена Национальным пенитенциарным и тюремным институтом Колумбии. Там заявили, что насильник и убийца по кличке Зверь скончался в департаменте Сезар, где и отбывал наказание.

Приговор маньяку был вынесен в 2001 году. Колумбийской полиции удалось доказать 172 преступных эпизода, в которых Луис Альфредо Гаравито убивал и насиловал детей. Сам он признавал 197 случаев, но доказательств по некоторым из них найти не удалось.

В 2020 году маньяку поставили диагноз лейкемия и отправили его в клинику Нуэва-Сантос, где он и провел последние годы своей жизни. В 2021 году, после отбывания половины срока, убийца отправил прошение о помиловании, но оно было отвергнуто без рассмотрения действующим президентом страны Иваном Дуке.