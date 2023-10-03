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Известная российская и советская актриса Светлана Немоляева рассказала, что ее внучка Полина Лазарева столкнулась с трудностями в личной жизни. Об этом артистка рассказала во время беседы с журналистами «МК».

Как отметила Немоляева, ее внучке Полине очень сложно найти надежного избранника. «Женихи? Где они, эти женихи? Это непросто. У неё такой пример перед глазами — дедушка-красавец. Роскошный, правда? И такой же папа. Ну, вообще я не буду вдаваться в подробности её жизни, это всё-таки её жизнь», – заявила актриса.

Полина Лазарева является дочерью Александра Лазарева-младшего и его супруги, переводчицы Алины Айвазян.  33-летняя Полина также является актрисой. С 2011 года служит в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Ранее Светлана Немоляева осудила российских артистов, переехавших жить за рубеж и высказывающихся негативно о России. Актриса возмутилась русофобскими заявлениями таких уехавших из России артистов, как Дмитрия Назарова (внесен Минюстом в список иноагентов), Артура Смольянинова (внесен Минюстом в список экстремистов и террористов РФ) и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в список иноагентов).

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