Туристы, которые ехали из России в Эстонию, на границе лишились двух деревянных вешалок. Их отобрали таможенники, так как экспорт древесины из России находится под запретом.
Произошло это на пропускном пункте Шумилкино-Лухамаа. Вешалки сразу бросились в глаза таможенникам, причем они потребовали сдать их как запрещенное к ввозу имущество.
Турист из Юрмалы Артур рассказал, что вешалки были изготовлены его отцом. Пограничники предложили альтернативу – сдать изделия из древесины либо заплатить штраф в 600 евро.
Кроме того, они намеревались изымать еще и кастрюли.
«Их тоже хотели конфисковать и изъяли бы, но таможенник оказался знакомым — я часто езжу через границу, — и он сказал: “Быстро спрячьте, чтобы молодой не видел, и поезжайте дальше”», — рассказал турист.