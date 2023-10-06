Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в больницу. Как сообщает Телеграм-канал Shot, у ведущего была диагностирована злокачественная опухоль предстательной железы.

Отмечается, что из-за плохого самочувствия Дроздов обратился в одну из московских клиник. В ходе проведения обследования, врачи обнаружили раковую опухоль. На данный момент 86-летний зоолог лежит в больнице. Его состояние расценивается, как тяжелое.

По словам источника ТГ, у Дроздова была диагностирована аденокарцинома, представляющая собой злокачественное образование в предстательной железе. Врачи планируют назначить Дроздову прохождение курса химиотерапии.

Ранее Николай Дроздов перенес операцию на кишечнике. По словам ведущего, операция прошла успешно. Зоолог отметил, что операция была несложной – длилась всего 15 минут. Дроздов рассказал, что согласился на оперативное вмешательство под местной анестезией. От общего наркоза он решил отказаться, так как переживал о возможном возникновении негативных последствий.

Вам может понравиться

Дроны-камикадзе “Герань” ночью ударили по 62-му арсеналу ВСУ в Кировоградской области

Дроны-камикадзе «Герань-2» в ночь на 5 октября поразили 62-й арсенал Сухопутных сил ВСУ в Кировоградской области. На фотографиях, сделанных спутниками НАТО, можно увидеть сильный пожар, разгоревшийся на территории этого объекта.

Киев бросил войска в новые “мясные штурмы” под Бахмутом, русская оборона отражает атаки

В минувшие сутки ВСУ возобновили «мясные штурмы» под Артемовском, но в результате нескольких атак лишь понесли крупные потери. Российские ВС успешно отражают все атаки противника. Боевики пытались штурмовать Красногоровку и

Киркоров назвал Анну Asti царицей российской эстрады

Российский певец Филипп Киркоров высоко оценил работу исполнительницы Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), которая выпустила новый альбом под названием «Царица». По словам поп-короля российской эстрады, певица действительно заслуживает титула