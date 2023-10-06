Телеведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в больницу. Как сообщает Телеграм-канал Shot, у ведущего была диагностирована злокачественная опухоль предстательной железы.

Отмечается, что из-за плохого самочувствия Дроздов обратился в одну из московских клиник. В ходе проведения обследования, врачи обнаружили раковую опухоль. На данный момент 86-летний зоолог лежит в больнице. Его состояние расценивается, как тяжелое.

По словам источника ТГ, у Дроздова была диагностирована аденокарцинома, представляющая собой злокачественное образование в предстательной железе. Врачи планируют назначить Дроздову прохождение курса химиотерапии.

Ранее Николай Дроздов перенес операцию на кишечнике. По словам ведущего, операция прошла успешно. Зоолог отметил, что операция была несложной – длилась всего 15 минут. Дроздов рассказал, что согласился на оперативное вмешательство под местной анестезией. От общего наркоза он решил отказаться, так как переживал о возможном возникновении негативных последствий.