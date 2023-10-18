Вокруг развода Константина Меладзе и Веры Брежневой ходит много слухов, однако оказалось, что причина разрыва брака связана с политикой, а не с молодой певицей Софией Тарасовой. Об этом рассказала продюсер режиссера Алина Красная.

Брежнева выступила против СВО и переехала с Меладзе в Италию. После этого она стала настаивать на том, чтобы Константин Меладзе публично открыто выразил свою поддержку Украине. Меладзе отказался это сделать, что стало причиной постоянных семейных скандалов. Разногласие в вопросах политики привело к разводу бывших супругов.

На данный момент оба бывших супруга проходят через сложный период в своей жизни из-за развода. Они делят имущество и ищут новые возможности для работы. По словам Красной, Константин Меладзе впал в депрессию и испытывает трудности с написанием песен.