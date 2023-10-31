Британские ученые из лондонского Имперского колледжа произвели подсчет «углеродного бюджета» – максимального объема выбросов СО2, при котором потепление не должно перейти отметку в 1.5 градуса в сравнении с доиндустриальным уровнем. Согласно результатам специалистов, у человечества осталось не более 6-ти лет, чтобы суметь сдержать глобальное потепление.

По сравнению с доиндустриальным уровнем температура на Земле уже увеличилась на 1.1 градус. По словам ученых, при дальнейшем увеличении температурных показателей произойдут необратимые процессы, такие как таяние вечной мерзлоты и полярных льдов. Специалисты прогнозируют, что 2023 год, по всей вероятности, станет самым жарким в нашей истории. Глобальная средняя температура скоро превысит установленный в 1.5 градусов порог.

Ученые отмечают, что каждая доля градусов приведет к более сложному уровню жизни на нашей планете, как для экосистемы, так и для человечества в целом.