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Британские ученые из лондонского Имперского колледжа произвели подсчет «углеродного бюджета» – максимального объема выбросов СО2, при котором потепление не должно перейти отметку в 1.5 градуса в сравнении с доиндустриальным уровнем. Согласно результатам специалистов, у человечества осталось не более 6-ти лет, чтобы суметь сдержать глобальное потепление.

По сравнению с доиндустриальным уровнем температура на Земле уже увеличилась на 1.1 градус. По словам ученых, при дальнейшем увеличении температурных показателей произойдут необратимые процессы, такие как таяние вечной мерзлоты и полярных льдов. Специалисты прогнозируют, что 2023 год, по всей вероятности, станет самым жарким в нашей истории. Глобальная средняя температура скоро превысит установленный в 1.5 градусов порог.

Ученые отмечают, что каждая доля градусов приведет к более сложному уровню жизни на нашей планете, как для экосистемы, так и для человечества в целом.

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