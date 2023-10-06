Издание Царьград опубликовало аналитический материал, авторства Влада Шлепченко, который решил поразмышлять на тему, дальнейших событий в ходе СВО и какие виды оружия готов передать Запад на Украину для противостояния с российской армией.

СМИ стало известно, что Роспотребнадзор будет проводить штабную тренировку по гражданской обороне с участием всех территориальных отделений. По словам автора статьи, все происходящие в зоне СВО события и противостояние России и Запада могут постепенно привести к использованию ТЯО (тактического ядерного оружия). Журналист пишет, что сейчас данная теория звучит дико и нереально, но он приводит в пример события, казавшиеся нам когда-то нереальными, а после ставшими явью: начало ковидной пандемии, закрытие границ, начало СВО на Украине. «Правда состоит в том, что события развиваются не так, как нам хочется или не хочется, а в соответствии с логикой вызовов и ответов, угроз и контругроз», – пишет Шлепченко.

По его словам, есть большая доля вероятности, что к следующему лету в американских СМИ будет обсуждаться вопрос передачи Вашингтоном Киеву «небольшой» партии тактических ядерных снарядов. «Какие ещё козыри остались в военно-промышленном рукаве дяди Сэма, которые он ещё не выложил на стол?», – задается вопросом журналист. Соответственно, если это произойдет, то Россия также может эффективно воспользоваться своим ТЯО

По словам Шлепченко, все вышесказанное вовсе не означает неизбежность применения ТЯО, но очевидно, что данная вероятность не приравнивается к нулю.